Durante la cerimonia degli Oscar 2026 sono stati premiati diversi documentari, mentre nel dibattito pubblico si sono affrontate le tragedie di Uvalde e le azioni del presidente russo. La serata ha visto interventi e premi dedicati a temi di attualità, con focus su eventi recenti e problematiche globali. Le discussioni si sono concentrate su fatti concreti, senza analisi o interpretazioni, mantenendo un tono diretto e informativo.

La notte degli Oscar è sempre stata molto più di una celebrazione del cinema. E anche in una cerimonia poco politica come quella appena passata – tranne che per l’assenza di Sean Penn o il no alla guerra di Javier Bardem – alcuni messaggi sono arrivati con una chiarezza: la violenza armata e la guerra non sono solo temi da raccontare sullo schermo, sono ferite aperte del presente. A ricordarlo con parole impossibili da dimenticare è stata Gloria Cazares, madre di Jackie, una delle bambine uccise nella strage della scuola elementare di Uvalde nel 2022 (21 morti tra cui 19 bambini). Salita sul palco per ritirare il premio al miglior cortometraggio documentario per All the Empty Rooms, la donna ha trasformato il momento della premiazione in un atto di memoria e denuncia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La strage di Uvalde e il “nemico” di Putin, la tribuna morale degli Oscar 2026 nei premi ai documentari

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