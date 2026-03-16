la stazione si rinnova un bando per la palazzina

È stato pubblicato un bando per assegnare in subcomodato gratuito il ‘Fabbricato viaggiatori’ della stazione ferroviaria. La procedura riguarda esclusivamente la gestione dell’edificio, senza prevedere costi per l’ente pubblico. L’obiettivo è trovare un soggetto interessato a utilizzare l’immobile, che si trova all’interno dell’area della stazione, per finalità legate alla sua funzione.

Un bando per assegnare in subcomodato gratuito il ‘Fabbricato viaggiatori’ della stazione ferroviaria. Lo ha emesso il Comune ed è diretto agli enti del terzo settore. Il Comune infatti ha ottenuto in comodato d’uso gratuito dalle Ferrovie l’immobile precedentemente destinato a biglietteria nel fabbricato della stazione ferroviaria. "L’edificio delle Ferrovie di viale Minghetti – spiega in una nota l’amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto –, già chiamato ‘Fabbricato Viaggiatori’ della stazione ferroviaria e sottoposto a vincolo di interesse culturale, grazie alla sua posizione nodale nel sistema della mobilità sostenibile, costituisce un asset strategico per la diffusione di informazioni relative alla fruizione del territorio comunale dal punto di vista turistico e non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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