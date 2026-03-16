Circle, fondata nel 2012 a Genova e quotata su Euronext Growth Milan dal 2018, è una piccola impresa innovativa che si occupa di digitalizzare i settori portuale, logistico e intermodale. La società si concentra sulla trasformazione dei nodi logistici in smart hub sostenibili, offrendo anche consulenza sui temi del Green Deal e della transizione energetica.

FONDATA nel 2012 a Genova e quotata su Euronext Growth Milan dal 2018, Circle è la Pmi innovativa a capo di Circle Group, realtà specializzata nella digitalizzazione dei settori portuale, logistico e intermodale e nella consulenza sui temi del Green Deal e della transizione energetica. "Nel mondo del trasporto marittimo e della logistica intermodale – oggi segnato da tensioni geopolitiche, pressioni sui costi energetici e crescente complessità operativa – la digitalizzazione non è più un’opzione, ma una condizione abilitante per garantire efficienza, resilienza e sostenibilità – esordisce Luca Abatello (nella foto in alto), ceo di Circle Group –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La sfida di Circle: "Trasformiamo i nodi logistici in smart hub sostenibili"

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