La separazione tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco dopo quindici anni insieme

Dopo quindici anni di convivenza, Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco hanno deciso di separarsi. La coppia ha raggiunto un accordo per la tutela del figlio Mattia, senza ricorrere a procedimenti giudiziari. La separazione è stata consensuale e si è svolta in modo riservato. Entrambi hanno comunicato la decisione pubblicamente, mantenendo un atteggiamento pacato.

Dopo quindici anni insieme, Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco scelgono una separazione discreta e consensuale, con accordi definiti per il figlio Mattia e una gestione lontana dai tribunali. La fine di un amore lungo quindici anni trova la via della discrezione e degli accordi firmati lontano dai clamori delle aule di tribunale. Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco hanno raggiunto l’intesa sulla loro separazione, mettendo nero su bianco i termini che regolano il nuovo equilibrio familiare dopo la rottura. L’atto di negoziazione assistita consensuale è stato depositato nei giorni scorsi e ora attende il passaggio formale al vaglio del pubblico ministero degli affari civili, chiamato a verificare che ogni clausola tuteli adeguatamente il figlio della coppia prima della ratifica definitiva da parte del giudice. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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