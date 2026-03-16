Il presidente del Senato ha annunciato l’invito ai genitori della famiglia nel bosco a partecipare a un incontro a Palazzo Madama il 25 marzo. La decisione ha suscitato critiche da parte della sinistra, che ha reagito con polemiche. La notizia ha attirato l’attenzione sui social e sui mezzi di comunicazione, generando discussioni tra chi sostiene e chi contestualizza l’evento.

Monta la polemica dopo che, nelle scorse ore, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha confermato di aver invitato i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco” a Palazzo Madama il prossimo 25 marzo. Alcuni esponenti dell'opposizione hanno duramente criticato l'iniziativa, ritenendo inopportuno che la seconda carica dello Stato intervenga su questioni di carattere giudiziario. Non solo. Alcuni hanno ipotizzato che la vicenda fosse stata strumentalizzata in previsione del referendum sulla riforma della giustizia. “Ancora una volta La Russa interpreta il suo ruolo con faziosità e scarso rispetto per le istituzioni. Tutti abbiamo davvero... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Russa, incontro con i genitori della famiglia nel bosco. La sinistra insorge con polemiche inutili

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Ora è ufficiale: il presidente del Senato Ignazio La Russa ha pubblicato un video sui social per confermare che riceverà a Palazzo Madama i genitori della "famiglia del bosco". Non questo mercoledì, ha precisato stizzito, ma il prossimo. Aggiungendo che il pre - facebook.com facebook