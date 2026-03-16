La Ruota della Fortuna Georgina sviene per l’emozione | il dolce gesto di Gerry Scotti

Durante una puntata de La Ruota della Fortuna, Georgina ha avuto una forte reazione emotiva e si è improvvisamente sentita male, finendo per svenire. Gerry Scotti, conduttore dello spettacolo, ha assistito alla scena e ha immediatamente chiamato i soccorsi. La trasmissione è andata avanti dopo alcuni minuti di sospensione, mentre i presenti hanno prestato assistenza alla concorrente.

La Ruota della Fortuna è una delle trasmissioni più seguite d’Italia. La concorrenza per arrivare di fronte al tabellone è agguerrita e il montepremi in gioco alto. Non stupisce dunque che i concorrenti, anche quelli più bravi, possano essere sopraffatti dall’emozione. È capitato alla campionessa Georgina, ma il premuroso Gerry Scotti si è affettuosamente preso cura di lei. Gerry Scotti si prende cura di Georgina. La nuova puntata de La Ruota della Fortuna, quella in onda lunedì 16 marzo, si apre con un retroscena sulla sera precedente. Entrando in studio e salutando i concorrenti, dopo il consueto siparietto musicale, Gerry Scotti rivolge la propria attenzione alla nuova campionessa Georgina. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Georgina sviene per l’emozione: il dolce gesto di Gerry Scotti Articoli correlati La Ruota della Fortuna, il gesto di Gerry Scotti per le donne. E annuncia una novitàLa Ruota della Fortuna è andato regolarmente in onda l’8 marzo 2026, in una giornata speciale, ovvero la Giornata Internazionale della Donna. La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti svela il mistero di Samira LuiLa puntata del 20 febbraio de La Ruota della Fortuna ha regalato, ancora una volta, grandi emozioni, risate e puro intrattenimento. Una raccolta di contenuti su Ruota della Fortuna Temi più discussi: La ruota della fortuna: Giovedì 12 marzo Video; La ruota della fortuna: Jackpot: Cambio di stagione Video; La ruota della fortuna: Francesco alla Ruota delle Meraviglie Video; La ruota della fortuna: Georgina alla Ruota delle Meraviglie Video. La Ruota della Fortuna, Samira Lui incanta tutti: Sembri un angelo. E Gerry Scotti le propone un nuovo lavoroNella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 15 marzo Samira Lui ha un look che la fa sembrare un angelo, Gerry Scotti pensa a lei per un altro ruolo ... libero.it La ruota della fortuna, chi è la nuova campionessa Georgina da Seregno?La puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda domenica 15 marzo 2026 ha segnato un importante cambio della guardia nel salotto di Gerry Scotti. Dopo l'exploit della serata precedente, che aveva ... tag24.it Chi è Silvia Fumagalli, la farmacista sarda protagonista alla Ruota della Fortuna L’isola rappresentata nel programma televisivo condotto da Gerry Scotti - facebook.com facebook La ruota della fortuna, o meglio della sfortuna. Una ennesima conversione grillina. Il Fatto non percepisce fondi pubblici. O meglio non li ha percepiti finora ma li percepirà perché ora ne ha bisogno. O meglio li percepirà solo se continuerà ad averne bisogno. x.com