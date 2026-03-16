La riforma Nordio è contraddittoria e incostituzionale | votiamo No alllo Stato autoritario | L’intervento

Un contributo di Tullio Cicoria, ex magistrato, analizza la riforma Nordio evidenziando contraddizioni e possibili violazioni costituzionali. Nel testo si parla di autocontraddizione della Corte e dell’articolo 1 della riforma, evidenziando come queste modifiche possano alterare il funzionamento del sistema giudiziario. La discussione si concentra sui punti principali della proposta, senza speculazioni o interpretazioni.

Pubblichiamo un contributo in tre parti di Tullio Cicoria, già magistrato, sulla riforma Nordio. *** Autocontraddizione ed incostituzionalità della Corte e dell’art. 106, 3° c., Cost. Il titolo è un ossimoro: riforma, sottinteso costituzionale, incostituzionale e pure contraddittoria, ma risolveremo il dilemma, resteranno le contraddizioni, di cui non ci importerà nulla perché le norme sono incostituzionali. Ho così anticipato la soluzione. Secondo il grande filosofo Pierce, fondatore del pragmatismo ed uno dei padri della semiotica, “Un concetto, cioè il significato razionale di una espressione, consiste esclusivamente nei suoi concepibili riflessi sulla condotta di vita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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