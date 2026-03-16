la protezione civile in calabria e sicilia indica allerta arancione scuole chiuse in questi comuni

La Protezione civile ha dichiarato un’allerta arancione per Calabria e Sicilia, portando alla chiusura delle scuole in alcuni Comuni. A Catania sono stati cancellati voli e le autorità hanno adottato misure di prevenzione. In altri centri come Catanzaro, sono state annunciate restrizioni e interventi per garantire la sicurezza dei cittadini.

Allerta arancione per il maltempo nelle giornate di lunedì 16 marzo e martedì 17 marzo. Rovesci, temporali e forte vento sono previsti su gran parte della Calabria (in particolare sulla costa ionica e tirrenica) e in Sicilia. Già dalla giornata di lunedì, comunque, la Calabria è stata colpita da forti precipitazioni e temporali, così come la Sicilia, la Calabria, la Puglia e la Basilicata. A Catania sono stati cancellati diversi voli e chiuse le scuole coì come in numerosi altri Comuni. Allerta arancione in Calabria e Sicilia Calabria, maltempo su fascia ionica e tirrenica Segnalati danni, corsi d'acqua monitorati Voli cancellati a... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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