Manuel scopre che Toño lo ha ingannato, mettendo a rischio il suo sogno di aviatore, Martina decide di non rischiare e confessa a Don Alonso le intenzioni di Eugenia. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: la verità viene finalmente a galla, ma porta con sé solo dolore: mentre Manuel scopre l'inganno di quello che credeva un amico, Martina sacrifica il desiderio di Eugenia per salvarsi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 17 marzo: Manuel scopre la verità, Martina tradisce Eugenia

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