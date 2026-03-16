C harlene e Alberto di Monaco sono volati a Parigi per la seconda edizione del gala di beneficenza Provale Solidarité. Nell’elegante salone dell’Hotel Four Seasons George V si è svolta una raccolta fondi promossa da Provale, il sindacato nazionale che rappresenta i giocatori professionisti di rugby in Francia. L’obiettivo dell’associazione è garantire aiuti d’urgenza, supporto psicologico e percorsi di reinserimento professionale ai rugbisti in difficoltà. La presenza della principessa Charlene non è stata casuale: la sovrana è infatti presidente della Fédération Monégasque de Rugby e da anni sostiene iniziative legate allo sport e al benessere degli atleti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La principessa sostiene i rugbisti in difficoltà al gala di beneficenza di "Provale Solidarité". Per l'occasione sceglie un abito blu notte ricamato di cristalli

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