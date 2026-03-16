La collezione primavera 2026 di Reserved presenta capi che mescolano femminilità elegante e stile casual, passando da linee morbide a silhouette più definite. I colori variano tra tonalità naturali e dettagli vivaci, creando un equilibrio tra semplicità e accenti di colore. La collezione combina elementi di moda per una stagione che si distingue per i contrasti armoniosi.

L a collezione primavera 2026 di Reserved gioca con una femminilità chic e animo cool, passa con disinvoltura da linee fluide a costruzioni più decise, da toni naturali ad accenti colorati. Il risultato è un guardaroba contemporaneo, adatto alla vita di tutti i giorni ma mai banale. Un vero passe-partout day to night per essere alla moda senza sforzo. Leggerezza e struttura, il mix che funziona. Il punto di partenza della collezione è un equilibrio molto riuscito tra tessuti fluidi e silhouette più definite. Reserved costruisce il racconto della stagione su questo contrasto, evitando sia l’effetto troppo romantico sia quello eccessivamente rigido. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La primavera 2026 di Reserved è una stagione dai contrasti ben dosati

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