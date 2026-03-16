La prima sfida è di Milano

A Milano, la sfida tra Savino Del Bene Scandicci e Numia Volley si è conclusa con una vittoria in tre set per le ospiti. Durante il match, sono scese in campo diverse giocatrici, tra cui Bechis, Skinner, Franklin e Antropova, che ha segnato 22 punti. La partita ha visto anche l’assenza di alcuni atleti, tra cui Bernardeschi e Traballi, che non sono scese in campo.

SAVINO DEL BENE 0 NUMIA VOLLEY MILANO 3 SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bernardeschi ne, Traballi ne, Bechis 1, Skinner 3, Castillo (L1), Ruddins, Franklin 6, Ribechi (L2), Bosetti 6, Mancini, Graziani 1, Nwakalor 2, Antropova 22, Weitzel 5. All: Gaspari. NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner, Gelin ne, Bosio 1, Modesti (L2), Pietrini, Sartori, Danesi 7, Lanier 18, Kurtagic 4, Cagnin ne, Egonu 17, Akimova 4, Piva 9, Fersino (L1). All: Lavarini. Arbitri: Luciani - Lot Parziali: 26-28, 20-25, 16-25 Inizia con un passo falso la corsa della Savino Del Bene nelle semifinali scudetto: al Pala BigMat è sconfitta nella prima partita (delle tre su cinque previste) dal Volley Milano, dopo una prima frazione equilibrata nella quale ha gettato al vento ben quattro set point. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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