Il governo ha avviato una modifica costituzionale che riguarda sette articoli, nel tentativo di influenzare il funzionamento della giustizia. Questa mossa ha generato un acceso dibattito tra chi sostiene che si tratti di un intervento necessario e chi lo vede come un tentativo di controllo più ampio. La questione riguarda anche il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, con molti che si chiedono perché si sia scelto di cambiare la Costituzione invece di usare una legge ordinaria.

Tra i vari argomenti per votare NO al referendum per la separazione delle carriere dei magistrati ce n’è uno molto semplice e convincente: c’è da chiedersi perché, essendo a tal fine sufficiente una legge ordinaria, si è provveduto a modificare sette articoli della Costituzione. La risposta è ovvia: qui non si vuole agire soltanto sul piano tecnico della disciplina delle carriere, ma si vuole molto di più. Si vuole limitare fortemente il potere giudiziario sottoponendolo al controllo del potere esecutivo. In sostanza, il governo, come ha affermato la capo di gabinetto del ministro della Giustizia, vuole liberarsi dei magistrati, considerati un ostacolo all’azione governativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La posta in gioco è molto più alta della disciplina delle carriere: il governo vuole dominare la giustizia

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