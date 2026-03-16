La Polisportiva Solliccianese porta il calcio in carcere

La Polisportiva Solliccianese ha avviato un progetto per portare il calcio all’interno di un carcere locale, coinvolgendo i detenuti nelle attività sportive. La iniziativa mira a offrire opportunità di svago e integrazione attraverso lo sport. La proposta prevede sessioni di allenamento e partite, realizzate sotto la supervisione di istruttori qualificati. L’obiettivo è coinvolgere i detenuti in un’attività che favorisca il benessere e la socializzazione.

La nuova vita del Maradona delle carceri. La lezione nella storia di vita di Maiello Il grado di civiltà di un paese si misura osservando la condizione delle sue carceri”. Che la frase l’abbia pronunciata Voltaire o Dostoevskij (l’attribuzione è incerta) non importa. Quel che importa invece è che troppo spesso la cronaca italiana ci racconta delle condizioni drammatiche che si vivono all’interno degli istituti penitenziari nostrani dove, in base al Report sui decessi in carcere del 2025, si sono registrati lo scorso anno ben settantasei casi di suicidio. L’ Articolo 27 (comma 3) della Costituzione italiana invece afferma che le pene carcerarie “non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La Polisportiva Solliccianese porta il calcio in carcere Articoli correlati Solliccianese: Sport e rieducazione, una polisportiva per detenuti verso il reinserimento sociale.Firenze, 16 febbraio 2026 – Una nuova realtà sportiva vede la luce negli istituti penitenziari di Sollicciano e Gozzini: la Asd Solliccianese, un... Nasce la Asd Solliccianese, lo sport entra in carcere per costruire inclusionePresentata a Palazzo Vecchio la nuova polisportiva promossa da Uisp Firenze tra Sollicciano e Gozzini: calcio, volley e socialità per creare un ponte... Tutti gli aggiornamenti su Polisportiva Solliccianese Argomenti discussi: La Polisportiva Solliccianese porta il calcio in carcere. La Polisportiva Solliccianese porta il calcio in carcereLa società fiorentina vuole aiutare i detenuti attraverso lo sport, dando concretezza all'articolo 27 della Costituzione italiana quando afferma che le pene carceraria non possono consistere in tratt ... ilfoglio.it Solliccianese, la squadra nata nel carcere di Firenze: sport e relazioni oltre le muraIl progetto promosso da Uisp Firenze trasforma anni di attività sportiva negli istituti penitenziari in una polisportiva e in un torneo che mette in campo detenuti e realtà della città ... intoscana.it