La Pietralunghese vince E resta dietro alla capolista
La squadra della Pietralunghese ha conquistato una vittoria con il risultato di 1-0 contro Ellera. La partita si è conclusa con la formazione di casa schierata con un modulo 4-4-2, con Abibi tra i pali e Met Hasani che è entrato al 37’st al suo posto. In campo anche Giambi, Tersini, Bocci, Esposito, Naticchi, Locchi, Piccioli, Cori e Rossi, quest’ultimo sostituito al 37’ del primo tempo da Pauselli.
PIETRALUNGHESE 1 ELLERA 0 PIETRALUNGHESE (4-4-2) Abibi; Met Hasani (37’st Bruzzesi), Giambi, Tersini, Bocci; Esposito, Naticchi, Locchi; Piccioli (31’st Nicoli), Cori, Rossi (37’pt Pauselli). A disp.: Casciani, Nuti, Simoncini, Martinelli, Barrial, Calderini. All.: Pierotti ELLERA (5-3-2) Segoloni; Mottola (11’st Mariotti), Sorbelli (28’st Massetti), Vescovi, Polidori, Morlunghi; Convito, Sebben, Eid (36’st Spippoli); Antognoni, Paradisi. A disp.: Beccari, Tarpani, Gjeci, Roticiani, Sisani, Bertini. All.: De Luca (sostituisce lo squalificato Grilli) Arbitro: Ottaviani di Foligno (Krriku e Filipponi). Marcatore: 45’ pt Piccioli. Note: Ammoniti Met Hasani, Piccioli, Cori (P), Mottola, Segoloni, Morlunghi (E). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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