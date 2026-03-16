La Pietralunghese vince E resta dietro alla capolista

La squadra della Pietralunghese ha conquistato una vittoria con il risultato di 1-0 contro Ellera. La partita si è conclusa con la formazione di casa schierata con un modulo 4-4-2, con Abibi tra i pali e Met Hasani che è entrato al 37’st al suo posto. In campo anche Giambi, Tersini, Bocci, Esposito, Naticchi, Locchi, Piccioli, Cori e Rossi, quest’ultimo sostituito al 37’ del primo tempo da Pauselli.