La Pietralunghese vince E resta dietro alla capolista

Da lanazione.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra della Pietralunghese ha conquistato una vittoria con il risultato di 1-0 contro Ellera. La partita si è conclusa con la formazione di casa schierata con un modulo 4-4-2, con Abibi tra i pali e Met Hasani che è entrato al 37’st al suo posto. In campo anche Giambi, Tersini, Bocci, Esposito, Naticchi, Locchi, Piccioli, Cori e Rossi, quest’ultimo sostituito al 37’ del primo tempo da Pauselli.

PIETRALUNGHESE 1 ELLERA 0 PIETRALUNGHESE (4-4-2) Abibi; Met Hasani (37’st Bruzzesi), Giambi, Tersini, Bocci; Esposito, Naticchi, Locchi; Piccioli (31’st Nicoli), Cori, Rossi (37’pt Pauselli). A disp.: Casciani, Nuti, Simoncini, Martinelli, Barrial, Calderini. All.: Pierotti ELLERA (5-3-2) Segoloni; Mottola (11’st Mariotti), Sorbelli (28’st Massetti), Vescovi, Polidori, Morlunghi; Convito, Sebben, Eid (36’st Spippoli); Antognoni, Paradisi. A disp.: Beccari, Tarpani, Gjeci, Roticiani, Sisani, Bertini. All.: De Luca (sostituisce lo squalificato Grilli) Arbitro: Ottaviani di Foligno (Krriku e Filipponi). Marcatore: 45’ pt Piccioli. Note: Ammoniti Met Hasani, Piccioli, Cori (P), Mottola, Segoloni, Morlunghi (E). 🔗 Leggi su Lanazione.it

la pietralunghese vince e resta dietro alla capolista
© Lanazione.it - La Pietralunghese vince. E resta dietro alla capolista

Articoli correlati

Leggi anche: Calciomercato, cosa c’è dietro i due ribaltoni del weekend: En-Nesyri non va alla Juve e Romagnoli resta alla Lazio

L’Inter vince il big match di Bergamo, Milan e Napoli restano in scia alla capolista in Serie AOggi, domenica 28 dicembre, si sono disputate altre quattro partite valevoli per la diciassettesima e terzultima giornata del girone d’andata della...

Contenuti utili per approfondire Pietralunghese vince

Discussioni sull' argomento Calcio: crisi Pietralunghese, Pierantonio travolto, vince la Baldaccio; Calcio: il Trestina si salva al 94?, torna al successo la Pietralunghese.

la pietralunghese vince eLa capolista Angelana affronta Santa SabinaTutti in campo alle 15 per la giornata numero 25 in Eccellenza. Angelana-Santa Sabina: la capolista, dopo l’allungo sulla ... msn.com

Pietralunghese regola S. Venanzo e riconquista la prima piazzaPIETRALUNGHESE (4-3-3): Abibi; Naticchi, Met Hasani, Nuti, Simoncini; Piccioli (34’st Pauselli), Giambi (34’st Tersini), Esposito (28’st Rossi); Mangiaratti (25 ... lanazione.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.