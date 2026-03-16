Lo scorso sabato nel palasport F. si è disputata la partita tra Petrarca pallamano e Camerano, con la squadra di casa che è riuscita a prevalere di misura sull'avversario. La gara ha visto entrambe le squadre impegnate in un match combattuto, conclusosi con un risultato che ha premiato la formazione di Petrarca.

Arezzo, 16 marzo 2026 – . Sabato 14 marzo nel palasport F.Meoni di Castiglion Fiorentino, si è giocata la terza giornata di ritorno del girone E di serie A2. La formazione aretina dei mister Rondoni-Contini ha giocato una partita con un ottima intensità ed una fluidità di gioco frutto del buon lavoro svolto in allenamento in queste settimane. La formazione ospite di mister Bilo’ invece ha svolto un primo tempo ordinato, e giocato alla pari per occasioni ed intensità di gioco. Nel secondo tempo partita, giocato punto a punto, alla fine ha visto le padrone di casa avere la meglio. Da sottolineare le ottime prestazioni dei due esterni difensori l’aretina Lisa Quagliotti e per la squadra marchigiana Battisti Gaia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Petrarca pallamano batte di misura Camerano

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