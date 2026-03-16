La Pennincanza sbarca su Rai2 altro successo di Fiorello | In onda tutte le mattine dalle 7 | 10

Da lunedì 18 marzo, il programma La Pennincanza sarà trasmesso su Rai2 alle 7:10 ogni mattina, con replica e contenuti aggiuntivi dedicati anche ai più giovani. La trasmissione, condotta da Fiorello, approda alla seconda rete Rai e andrà in onda con una nuova collocazione oraria, offrendo un segmento di intrattenimento prima dell’inizio della giornata. La trasmissione si inserisce nel palinsesto mattutino di Rai2 con questa programmazione.