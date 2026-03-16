La Pennincanza sbarca su Rai2 altro successo di Fiorello | In onda tutte le mattine dalle 7 | 10
Da lunedì 18 marzo, il programma La Pennincanza sarà trasmesso su Rai2 alle 7:10 ogni mattina, con replica e contenuti aggiuntivi dedicati anche ai più giovani. La trasmissione, condotta da Fiorello, approda alla seconda rete Rai e andrà in onda con una nuova collocazione oraria, offrendo un segmento di intrattenimento prima dell’inizio della giornata. La trasmissione si inserisce nel palinsesto mattutino di Rai2 con questa programmazione.
Fiorello porta La Pennicanza anche su Rai2: dal 18 marzo il programma andrà in onda alle 7:10 del mattino in replica con contenuti extra pensati anche per i bambini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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