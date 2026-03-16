La nuova missione di Jannik Sinner | il back to back Indian Wells-Miami manca dal 2017!

Jannik Sinner ha raggiunto Miami, portando a termine una prestazione che lo vede protagonista in una delle tappe più importanti del circuito tennistico. Dopo aver già disputato con successo altre competizioni, ora si prepara a una nuova sfida nel torneo di Miami, lasciando alle spalle le tappe precedenti e puntando a consolidare la sua posizione in classifica.

E ora Miami. Jannik Sinner è riuscito a spingersi dove prima non era arrivato: conquistare il titolo al Masters 1000 di Indian Wells e completare, prima dei 25 anni, la collezione dei Big Titles sul cemento — Australian Open, US Open, ATP Finals, Indian Wells, Miami, Shanghai, Parigi e Toronto — tutti entrati nella sua bacheca. Un risultato che, anche alla luce dell’età, lascia senza fiato. Archiviato il trionfo in California, lo sguardo si sposta ora sul Masters 1000 in Florida. Un torneo particolarmente gradito al pusterese, capace di raggiungere la finale in tre occasioni (2021, 2023, 2024) e di dominare, due anni fa, l’atto conclusivo contro il bulgaro Grigor Dimitrov. 🔗 Leggi su Oasport.it

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