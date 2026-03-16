La vicenda dei bambini nel bosco riguarda un caso in corso presso il Tribunale dei minorenni dell’Aquila. Recentemente, gli ispettori del ministero della Giustizia sono stati presenti nel tribunale per alcune verifiche, mentre la famiglia aspetta una decisione ufficiale sull’affidamento dei figli al padre. Nel frattempo, una nuova casa è stata predisposta per accogliere la famiglia.

Una casa nuova pronta ad accogliere la famiglia, l’arrivo degli ispettori del ministero della Giustizia al Tribunale dei minorenni dell’Aquila ( preannunciato dalla premier Giorgia Meloni, ndr ) e l’attesa per una eventuale decisione sull’affidamento al padre. Sono questi i tre fronti su cui si muove in queste ore la vicenda dei cosiddetti bambini del bosco, i tre figli della coppia che dal 20 novembre 2025 si trovano in una casa famiglia a Vasto perché la loro responsabilità genitoriale è stata sospesa. La famiglia viveva in una casupola senza acqua, energia elettrica e servizi igienici e la più grande incapace di leggere o scrivere sia inglese che in italiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La nuova casa, gli ispettori di Nordio al Tribunale dell’Aquila e l’attesa per l’affidamento al papà. A che punto è il caso dei bimbi nel bosco

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