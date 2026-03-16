Un nuovo laboratorio dedicato all’immunoterapia è stato inaugurato presso il centro di ricerca del Crom, sotto la guida di un team specializzato. Le apparecchiature all’avanguardia e gli spazi innovativi ospitano ricercatori che si concentrano su studi riguardanti il microbioma, la profilazione genetica dei pazienti e l’individuazione di biomarcatori molecolari. Le attività si svolgono in un ambiente che favorisce le linee di ricerca più promettenti.

Apparecchiature innovative, spazi attrezzati e ‘cervelli’ eccellenti impegnati nelle “linee di ricerca più promettenti: dall’analisi del microbioma, alla profilazione genetica dei pazienti, fino all’identificazione di nuovi biomarcatori molecolari ”. Paolo Ascierto, professore ordinario di Oncologia all’Università Federico II di Napoli e direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’ Istituto Pascale di Napoli descrive così gli ingredienti del nuovo polo d’eccellenza dell’ Irccs Fondazione Pascale, inaugurato questa mattina a Mercogliano (Avellino) e dedicato all’immunoterapia all’interno del Crom. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La ‘notte stellata’ dell’immunoterapia: dentro il nuovo laboratorio del Crom guidato dal team di Paolo Ascierto

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