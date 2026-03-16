La notte degli Oscar in diretta | dal red carpet alla cerimonia|Dove vederli in Italia | la guida 

La notte degli Oscar sarà trasmessa in diretta, con aggiornamenti su premi, red carpet e vincitori. La cerimonia si svolgerà questa sera e sarà possibile seguirla in Italia attraverso vari canali. La guida fornisce tutte le indicazioni su come e dove vedere l’evento, con dettagli su orari e piattaforme di trasmissione, per chi desidera seguire la diretta.

Prima della cerimonia di premiazione degli Oscar le star candidate (e non solo) percorrono il tradizionale red carpet; uno dei momenti più fotografati e commentati degli Academy Awards. Come ogni anno, occhi puntati sui look scelti da attori e attrici, registi e registe, ma anche dagli altri professionisti del cinema presenti alla serata. Per commentarne le scelte di stile, ma anche per non perdersi gag, gossip e messaggi politici, da sempre protagonisti della serata quanto i film. ??Quest'anno, ad esempio, molte persone hanno scelto di indossare messaggi contro la guerra in Medio Oriente, come Javier Bardem che sulla giacca portava una toppa con scritto in grandi lettere rosse "No alla guerra". 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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