La musica aretina sbarca a Riccione

La musica aretina si fa strada a Riccione durante il grande evento 100 Giorni – Città di Riccione. Grazie alla collaborazione tra l’artista Comakema e Stefan Rusu, responsabile Toscana dell’evento, è stato possibile presentare al Cocoricò, noto locale internazionale di musica techno, il primo brano ufficiale dell’artista, intitolato “We take off”.

In occasione del megaevento 100 Giorni – Città di Riccione, grazie alla collaborazione tra l’artista aretino Comakema e Stefan Rusu, responsabile Toscana dell’evento, è stato possibile presentare al Cocoricò, tempio internazionale della musica techno, “We take off”, il primo brano ufficiale del collettivo Cosmo, con base ad Arezzo. Alla guida della direzione artistica c’è Comakema, che per questo primo capitolo ha coinvolto Nicole Chini e Luca Degl’Innocenti: tre visioni artistiche che si incontrano per definire il dna iniziale del collettivo. Una nuova visione artistica prende forma nella scena elettronica italiana e internazionale: con il supporto di Smilax Publishing nasce il progetto Cosmo Collective, un collettivo creativo aperto ai giovani artisti della provincia aretina, ma non solo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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