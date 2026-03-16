La mozione sul sostegno al libero consenso nei casi di stupro ha diviso le consigliere di Regione Lombardia

In Regione Lombardia, la mozione sul sostegno al libero consenso in casi di stupro ha provocato divisioni tra le consigliere della maggioranza di centro-destra. La proposta, che chiedeva di rafforzare il principio del consenso libero e attuale nei reati di violenza sessuale, è stata bocciata dalla stessa maggioranza. La decisione si è verificata in seguito all’approvazione del disegno di legge Bongiorno.

La maggioranza di centro-destra in Regione ha bocciato la mozione sul "consenso libero e attuale" nei reati di violenza sessuale a seguito del ddl Bongiorno. Il Pd denuncia: "Donne più sole. Si rischiano meno denunce”. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: “Senza consenso è stupro”: il 15 febbraio mobilitazione anche in Lombardia contro la modifica dell’art. 609 bis Violenza sessuale, consiglio regionale vota a maggioranza mozione sul ritorno al ‘consenso’La consigliera dem Spinelli: "Nella legge sia mantenuto l’impianto del testo approvato all’unanimità dalla Camera dei deputati" “E’ una mozione... Una raccolta di contenuti su Regione Lombardia Temi più discussi: Pedaggio Corda Molle, la Regione ora entra nella partita; Piloni: La maggioranza in regione rifiuta di approvare una mozione pro agricoltori; Agricoltura, Malanchini: Crisi del latte, depositata mozione in Regione. Da sempre al fianco degli allevatori; Regione, Cominelli (Pd): in piazza e in aula con gli agricoltori, mozione urgente sul prezzo del latte. Medici di assistenza primaria, approvata mozione in Consiglio regionale LombardiaLa mozione di Maggioranza chiede l’omogenizzazione e il sostegno alle attività. Respinta la mozione di Minoranza che, tra le altre cose, puntava su telemedicina e associazionismo. Borghetti (Pd): ... quotidianosanita.it Consiglio Lombardia, mozioni discusse seduta pomeridiana 10 marzo 2026Sintesi delle mozioni Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia. Seduta pomeridiana di Consiglio regionale dedicata alla discussione e all’esame di alcune mo ... expartibus.it L'incontro svelato dall'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso - facebook.com facebook Questa mattina a Milano ho portato il saluto di Regione Lombardia all’Assemblea di Assonidi, un momento di confronto con chi ogni giorno opera nei servizi educativi per la prima infanzia. Ringrazio Assonidi per l’invito e per il lavoro costante di sinergia con R x.com