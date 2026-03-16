La mozione sul sostegno al libero consenso nei casi di stupro ha diviso le consigliere di Regione Lombardia

Da fanpage.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Regione Lombardia, la mozione sul sostegno al libero consenso in casi di stupro ha provocato divisioni tra le consigliere della maggioranza di centro-destra. La proposta, che chiedeva di rafforzare il principio del consenso libero e attuale nei reati di violenza sessuale, è stata bocciata dalla stessa maggioranza. La decisione si è verificata in seguito all’approvazione del disegno di legge Bongiorno.

La maggioranza di centro-destra in Regione ha bocciato la mozione sul "consenso libero e attuale" nei reati di violenza sessuale a seguito del ddl Bongiorno. Il Pd denuncia: "Donne più sole. Si rischiano meno denunce”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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