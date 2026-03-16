La morte di Michele e Maria precipitati per 200 metri l'autista del furgone indagato per omicidio

Due persone sono morte dopo essere precipitate per 200 metri da una scogliera. L’autista del furgone coinvolto nelle circostanze dell’incidente è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Le autorità stanno inoltre verificando lo stato della ringhiera della scogliera, che risultava ammalorata. La mamma di Maria ha espresso il suo dolore per la perdita della figlia.

Si indaga anche sulla ringhiera della scogliera: era ammalorata. Il dolore della mamma di Maria: "Quel giorno sono morta anch'io". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Salerno, schianto in auto e volo nel vuoto di 200 metri: la morte atroce di Maria e Michele Morte professor Sdoia, autista del TIR indagato per omicidio stradaleÈ stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale il conducente del Tir coinvolto nel grave incidente avvenuto nella mattinata di... Una selezione di notizie su La morte di Michele e Maria precipitati... Temi più discussi: Lo sci veneto piange la morte di Michele Cavallero; La storia di Michele, morto a 7 anni, e del bene nato nel suo nome; Paola Caruso oggi a Verissimo, il dolore della morte della madre e le difficoltà del figlio Michele; Ad Andria i funerali di Michele Saccotelli, il 31enne morto a seguito di un incidente: palloncini bianchi e il rombo delle moto per l’ultimo saluto alla giovane vittima. Riaperto il caso di Michele Rifino, morto ad Altamura in un incidente. La famiglia: «Lo colpì un'altra moto»Riprendono impulso le indagini sull’incidente in moto in cui il 16 settembre 2018 morì Michele Rifino, a soli 21 anni. La famiglia è convinta che venne urtato da un altro motociclista, per questo pers ... lagazzettadelmezzogiorno.it La storia di Michele, morto a 7 anni, e del bene nato nel suo nomePapà Davide e mamma Adrianna creano l'associazione Io sempre bene che dona sollievo ad altri genitori di bambini malati ... avvenire.it PREGHIERA A SAN MICHELE ARCANGELO. . San Michele Arcangelo, difendici nella lotta: sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e Tu, Principe della Milizia Celeste, con il potere che ti viene - facebook.com facebook H. 12:30 #Pneumologia Dott. Michele Piccolo x.com