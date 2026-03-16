La Messa in latino divide Thiel e i tradizionalisti

Ieri a Roma, Peter Thiel è arrivato e ha ricevuto un benvenuto con uno striscione posizionato sul ponticello di fronte al Colosseo. La sua presenza ha suscitato reazioni contrastanti tra i partecipanti, mentre la questione della Messa in latino ha diviso i tradizionalisti e chi sostiene le pratiche più recenti. La discussione continua a dividere opinioni tra i fedeli e gli esperti.

Ieri l'arrivo di Peter Thiel a Roma è stato accolto con uno striscione di "benvenuto" sul ponticello di fronte al Colosseo. All'ombra dell'altro simbolo della città, la cupola di San Pietro, l'umore è invece decisamente diverso. In Vaticano non hanno preso bene l'annunciato pit-stop romano del miliardario della Silicon Valley e soprattutto il suo ciclo di lezioni sull'Anticristo. In particolare, nei sacri palazzi si è guardato con fastidio al tentativo degli organizzatori di provare a mettere l'iniziativa sotto il cappello della Chiesa, prima cercando location religiose per lo svolgimento delle conferenze e poi organizzando una Messa d'apertura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Messa in latino divide Thiel e i tradizionalisti Articoli correlati Madonna del fuoco, messa in latino nella chiesa di CastellaccioAl termine della celebrazione sarà impartita nella cappella laterale dedicata, come da tradizione, la benedizione dei pani della Madonna del Fuoco In... Leggi anche: Chiesa di San Ferdinando di Palazzo, torna la messa in latino Tutti gli aggiornamenti su La Messa in latino divide Thiel e i... Temi più discussi: Papa Leone XIV sta cercando una soluzione per la Santa Messa tradizionale?; No alla messa in latino per il raduno di Thiel: Operazione mediatica, non cristiana; I vescovi tedeschi chiederanno al Vaticano di autorizzare la predicazione dei laici durante la Messa; Una Voce. Napoli, ritorna la Messa tridentina alla chiesa di S. Ferdinando di Palazzo. Ratzinger liberalizza la messa in latinoCITTÀ DEL VATICANO - Ratzinger liberalizza la messa in latino. Bendetto XVI ha infatti pubblicato il motu proprio «Summarum Pontificum» che permette l'uso della messa in latino secondo il rito ... corriere.it Recumaterna, quando la Messa iniziò a parlare italiano e del latino rimase solo il ‘dialetto del cielo’7 marzo 1965. Con l’entrata in vigore delle riforme della Sacrosanctum Concilium, la Chiesa ha spalancato le porte, lasciando che la lingua italiana entrasse prepotentemente nel rito della Messa. leccenews24.it Finanziamento da 1,6 milioni di euro per la messa in sicurezza, il consolidamento e il miglioramento sismico della struttura. Negli ultimi anni già investiti 400 mila euro per facciata, cappella di San Giovanni e opere provvisionali sul campanile - facebook.com facebook Sestu, un anno fa la morte di Yuri Loi: una messa per ricordarlo e una scultura sul luogo della tragedia x.com