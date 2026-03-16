La Megabox con la testa in Grecia | c’è la Challenge Cup da vincere

La squadra Megabox Ondulati del Savio ha aperto il suo percorso nei playoff di serie B con una sconfitta. La partita si è disputata in Grecia, dove la formazione ha affrontato una sfida decisiva per la qualificazione alla Challenge Cup della prossima stagione. La sfida è stata una delle prime del girone e ha segnato l’inizio di un cammino che prosegue con obiettivi da raggiungere.

La Megabox Ondulati del Savio inizia con una sconfitta il suo cammino nel girone di B dei playoff per la qualificazione alla Challenge Cup della prossima stagione. Un passo falso tutto sommato indolore, visto l’impegno di gran lunga più importante in programma mercoledì 18 ad Atene: in palio la Challenge Cup 2025-26, da contendere alle greche del Panathinaikos Atene, sconfitte per 3-2 nella gara di andata. Sabato sera coach Andrea Pistola ha schierato sestetti sperimentali, tenendo a riposo prima Bici, Candi e Giovannini, poi anche Omoruyi e De Bortoli dopo il primo set. In campo tutta la partita solo Bartolucci e Butigan, con ampio spazio a Thokbuom, Carletti e Feduzzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Megabox con la testa in Grecia: c’è la Challenge Cup da vincere Articoli correlati Leggi anche: Volley Challenge Cup: alle 18 semifinale d’andata con Khg Kaposvári. La Megabox in cerca di gloria. Bisogna vincere in Ungheria Megabox Vallefoglia rinvigorisce la corsa in Challenge Cup dopo il successo inaspettatoLa Megabox Vallefoglia ha centrato un’impresa di portata europea, espugnando il campo dell’Emalsa Gran Canaria con un netto 3-0 nei quarti di finale... Una raccolta di contenuti su La Megabox con la testa in Grecia c'è... Temi più discussi: Megabox a un passo dal trofeo: vince l’andata della finale di Challenge cup; LIVE Vallefoglia-Panathinaikos 3-2, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: Megabox la spunta al tie-break nella finale d’andata!; Pallavolo, la Megabox Vallefoglia vince l’andata della Finale di Challenge Cup; LA MEGABOX COMINCIA I PLAY-OFF CHALLENGE. La Megabox con la testa in Grecia: c’è la Challenge Cup da vincereLa Megabox Ondulati del Savio inizia con una sconfitta il suo cammino nel girone di B dei playoff per la qualificazione alla Challenge Cup della prossima stagione. Un passo falso tutto sommato indolor ... ilrestodelcarlino.it Pallavolo A1F Challenge – Tra una finale e l’altra, Vallefoglia inizia con l’Omag-MT la rincorsa all’Europa della prossima stagioneLa Megabox Ondulati del Savio, in attesa della finale di ritorno della Cev Challenge Cup, gioca domani, sabato 14 marzo, la prima partita della fase a gironi dei Play-off per la partecipazione alla Ce ... ivolleymagazine.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. . Guarda ora la sfida tra Il Bisonte Firenze e Eurotek Laica Uyba, seconda giornata del LVF Playoff Challenge Cup Serie A1, Girone A - facebook.com facebook