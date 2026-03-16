La matematica che spiega il caos | il ricercatore Francesco Ruscelli ospite a Forlimpopoli

Un ricercatore si presenta a Forlimpopoli per parlare di matematica e caos. Durante l’evento, spiega come la forma dello spazio possa influenzare il comportamento di vari sistemi fisici, dal movimento dei pianeti alle fluttuazioni su scala microscopica. La discussione si concentra sulle connessioni tra geometria e dinamiche, offrendo una panoramica sulle applicazioni pratiche di queste teorie.

Comprendere come la forma dello spazio possa influenzare il comportamento di un sistema fisico, dal movimento dei pianeti alle fluttuazioni microscopiche. È questa la sfida affascinante al centro del quinto incontro della rassegna "La ricerca scientifica raccontata da chi la fa", che si terrà mercoledì 18 marzo alle 18:15 alla Chiesa dei Servi (Casa Artusi). Protagonista della serata sarà Francesco Ruscelli, giovane eccellenza del territorio: nato a Russi e residente a Forlì, Ruscelli è attualmente dottorando in Matematica presso la prestigiosa Università di Heidelberg, in Germania. Con un percorso accademico di altissimo profilo tra l’Università di Bologna e il Politecnico Federale di Zurigo (Eth), il ricercatore guiderà il pubblico in un viaggio attraverso la geometria simplettica e la topologia dei sistemi dinamici. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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