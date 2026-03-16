La magistratura rimarrà un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere intervista all’avvocato Massimiliano Della Puppa sul referendum giustizia

Il 22 e 23 marzo gli italiani sono chiamati alle urne per il referendum sulla giustizia. L’intervista all’avvocato Massimiliano Della Puppa spiega che la magistratura continuerà a essere un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. La consultazione riguarda le modifiche proposte, con l’obiettivo di modificare alcune norme del sistema giudiziario. La partecipazione degli elettori determinerà l’esito della consultazione.

Roma, 16 mar – Il 22 e 23 marzo, gli elettori italiani saranno chiamati a votare per il referendum sulla riforma della giustizia, una legge costituzionale approvata dalla maggioranza in Parlamento nel 2025, che ha lo scopo di riorganizzare la magistratura italiana e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Per chiarire gli aspetti di tale riforma, abbiamo intervistato l’avvocato Massimiliano Della Puppa del foro di Udine. Intervista a Massimiliano Della Puppa. Vista la confusione che regna in queste ultime settimane, può spiegare su cosa verte esattamente la riforma della giustizia Nordio? Si, cercherò di fare un riassunto dei quesiti referendari per essere il più chiaro possibile, per poi eventualmente approfondirli in seguito. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - “La magistratura rimarrà un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, intervista all’avvocato Massimiliano Della Puppa sul referendum giustizia Articoli correlati Referendum giustizia, Tobagi: “Ogni voto conta, difendiamo la magistratura indipendente”Il referendum sulla giustizia è al centro del dibattito politico italiano, con la scrittrice Benedetta Tobagi che ha espresso il suo sostegno al... Referendum 2026, segretario Magistratura Indipendente Galoppi al GdI: “Contrario a questa riforma, non risolverà i problemi della giustizia”Il segretario di Magistratura Indipendente Claudio Galoppi è stato intervistato dal Giornale d'Italia in merito al Referendum sulla Giustizia 2026.