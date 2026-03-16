Oggi a Firenze, 130 ex alunni si sono riuniti per organizzare una festa a sorpresa in occasione dei 90 anni della maestra Gabriella. La giornata è dedicata a ringraziarla e celebrare il suo lungo impegno come insegnante. L’evento si svolge in modo spontaneo, con amici e studenti che si sono riuniti per rendere omaggio alla donna che ha insegnato a molte generazioni.

Firenze, 16 marzo 2026 - «Oggi non siamo qui solo per festeggiare un compleanno: siamo qui per festeggiare una vita che ha lasciato un segno profondo in ognuno di noi». Così gli ex alunni di Gabriella Papini Santoni, storica insegnante della scuola elementare Beata Giovanna di Signa, hanno accolto la docente (per tutti la “maestra Santoni”), dopo averle organizzato una festa a sorpresa per i suoi 90 anni. A spegnere con lei le candeline sono arrivati in 130: in gran parte ex allievi di otto diversi cicli, insieme alle due figlie, ad alcuni familiari e amici. Per i 90 anni della maestra, festa a sorpresa degli ex alunni: abbracci e ricordi Un Traguardo Straordinario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La maestra Gabriella festeggia 90 anni e gli ex alunni organizzano una festa a sorpresa. In 130 per dirle “grazie”

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