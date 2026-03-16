La Lube si prende anche gara-due Itas Trentino schiacciata di nuovo

La Cucine Lube Civitanova ha vinto anche la seconda partita contro l’Itas Trentino, conquistando un successo per 3-0. In campo, i giocatori di Civitanova hanno mostrato solidità e precisione, portando a termine il match senza perdere set. La formazione di Trento ha affrontato la sfida senza riuscire a reagire, lasciando spazio alla vittoria della squadra di casa.

Cucine Lube Civitanova 3 Itas Trentino 0 CUCINE LUBE CIVITANOVA: D’heer 4, Gargiulo 6, Loeppky, Boninfante 4, Nikolov 19, Bottolo 16, Balaso (L), Orduna, Kukartsev 6, Duflos-Rossi. N.E. Bisotto, Hfaiedh, Podrascanin, Tenorio. All. Medei ITAS TRENTINO: Bristot 2, Sbertoli 1, Ramon 13, Faure 4, Flavio 5, Torwie 4, Laurenzano (L), Pesaresi 1, Garcia 3, Acquarone, Graziani, Bartha 2. N.E. Boschini, Sandu. All. Mendez Arbitri: Goitre (To) e Zavater (Roma) Parziali: 25-22 (27’), 25-14 (27’), 25-20 (28’) Note: spettatori 3671; Lube battute sbagliate 18, ace 4, muri 10, ricezione 47% (perfetta 28%), attacco 57%; Itas bs 14, ace 4, muri 4, 32% (12%), 39%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Lube si prende anche gara-due. Itas Trentino schiacciata di nuovo Articoli correlati Itas Trentino chiude terza la regular season e nei playoff sfiderà la Lubela regular season 2025/26 della superlega credem banca si chiude con un esito che valorizza la stagione della squadra itas trentino maschile: 3-0... Supercoppa, Sir Susa Scai Perugia - Itas Trentino: le curiosità e dove seguire la sfida in direttaDoveva essere la prima manifestazione della stagione, invece per causa di forza maggiore è “retrocessa” al rango di terza. Aggiornamenti e notizie su Itas Trentino Temi più discussi: Play Off Scudetto, gara 1 dei quarti è della Lube: 1-3 alla BTS Arena; Esordio col botto nei Play Off, la Lube espugna Trento 3-1 nel primo atto dei Quarti - Lube Volley - Official website; Quarti Play Off, Lube di scena a Trento domenica alle 17 per Gara 1; Lube Civitanova batte Itas Trentino ed è a un passo dalle finali. Lube Civitanova batte Itas Trentino ed è a un passo dalle finali3-0 contro Trento in gara 2 dei quarti di finale e si porta sul 2-0 nella serie. Mercoledì la sfida decisiva per passare il turno ... rainews.it Gara 2 dei quarti a Civitanova. La Lube prova ad allungare il passo. Trento senza Michieletto e LaviaLa domenica del bis. Ore 18 nel suo Eurosuole Forum, la Lube sogna di ri-battere l’ Itas e mettere le mani sul passaggio in semifinale. È il giorno di gara2 dei quarti playoff, nel remake della finale ... sport.quotidiano.net Volley - Play off scudetto, l'Itas Trentino perde anche gara 2 a Civitanova. - facebook.com facebook | VIDEO Highlights di Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino 3-0 (gara 2, quarti di finale Play Off Scudetto) # #cheplayoff # #trentinonelcuore x.com