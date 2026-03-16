A due settimane dall’inizio della guerra all’Iran, in Lombardia si registrano 2.800 disdette di viaggi nel Golfo e si prevede una perdita energetica di 2,3 miliardi di euro. Il settore turistico subisce i primi effetti di questa escalation, con clienti che annullano le prenotazioni e operatori che segnalano un calo delle richieste. Le ripercussioni economiche si fanno sentire in modo immediato.

Milano – A due settimane dall’inizio della guerra all’Iran, le conseguenze in Lombardia si allargano anche al turismo. Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia Saudita sono uno dei mercati maggiormente in crescita (circa 650mila passeggeri all’anno dall’Italia per un valore tra 900 milioni e 1,1 miliardi) sia come destinazione diretta, sia come scalo (Dubai, Doha e Abu Dhabi) verso Asia, India, Oceania. Le tensioni nel Golfo stanno facendo crescere le cancellazioni aprendo la non facile partita legata ai rimborsi. Pasqua, in questo senso, rappresenta il primo vero test. Le previsioni sulle prossime festività Secondo un’analisi elaborata da... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Lombardia e l’economia di guerra. Per i viaggi nel Golfo già 2.800 disdette e una stangata energetica da 2,3 miliardi

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