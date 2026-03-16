La lite tra Giulia Salemi e Alba Parietti era uno scherzo la spiegazione | Voglio fare share

Era uno scherzo la lite tra Alba Parietti e Giulia Salemi nel podcast Non lo faccio per moda, condotto dall'influencer. Come si vede nella puntata integrale del 16 marzo, le due si sono messe d'accordo e hanno finto la discussione. "Voglio un picco di share", commenta la conduttrice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Una raccolta di contenuti su Giulia Salemi

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Leggo. . Alba Parietti si infuria con Giulia Salemi. Lo scontro tra le due showgirl è avvenuto durante l'ospitata dell'attrice al podcast della ex gieffina. «Impara l'educazione», dice Parietti rivolgendosi a Salemi visibilmente mortificata. «Voi ragazzine che non ave - facebook.com facebook

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