A quindici giorni dall'inizio delle operazioni militari tra Stati Uniti, Israele e l'Iran, la posizione di Trump si fa evidente con dichiarazioni dure: il presidente statunitense afferma che non ci saranno trattative e che non ci sarà pietà. La tensione tra le parti resta alta e le decisioni prese continuano a mantenere il focus sulla linea di fermezza adottata dagli USA.

A quindici giorni dall'inizio della guerra di Usa e Israele contro l'Iran non è ancora chiaro quale sia l'effettiva prospettiva per la fine delle operazioni militari: la posizione dello Stato ebraico è chiara, ossia che si andrà avanti tutto il tempo necessario, (almeno altre tre settimane, come ha dichiarato l'Idf alla Cnn), mentre l'America di Donald Trump lancia messaggi di tenore opposto. Se pochi giorni fa il presidente ha detto che il conflitto è "praticamente concluso", nelle scorse ore ha affermato di non essere ancora pronto a negoziare un accordo di pace, nonostante a suo parere ci sia la disponibilità di Teheran. In un'intervista alla Nbc, il tycoon ha spiegato che "i termini non sono ancora abbastanza buoni", rifiutandosi di fornire ulteriori dettagli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La linea dura di Trump. "Non vogliamo trattare. E non avremo pietà"

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