La Lazio ha battuto il Milan 1-0 all’Olimpico grazie a un gol di Isaksen, mentre l’Inter ha avuto uno stop casalingo contro l’Atalanta. La partita tra Lazio e Milan si è conclusa con il risultato di una vittoria per i biancocelesti, che hanno approfittato del risultato per favorire i nerazzurri. La sfida si è giocata davanti a un pubblico numeroso, con le due squadre che hanno dato vita a un match combattuto.

Il Milan cade 1-0 all’Olimpico contro la Lazio e non sfrutta lo stop dell’Inter in casa con l’Atalanta. Adesso la distanza tra le due milanesi è di otto punti. Una gran bella Lazio, la migliore dell’anno, fa un favore ai nerazzurri e fa la partita perfetta nel giorno del ritorno allo stadio dei suoi sostenitori. Primo tempo su ottimi ritmi. La squadra di Sarri è molto aggressiva mentre il Milan fa girare palla ma è poco incisivo avanti. I biancocelesti vanno vicini al gol con la traversa di Taylor, poi Gustav Isaksen fa ammattire l’eroe del derby Estupinan e segna il gol del vantaggio, battendo di sinistro Maignan. Nella ripresa i rossoneri premono sin dalle prime battute. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Lazio supera il Milan e fa un favore all’Inter: Isaksen punisce i rossoneri

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