La guerra in Iran ha portato alla luce il ruolo sempre più centrale del cyberspazio e delle infrastrutture digitali. Il cloud si configura come elemento strategico, diventando fondamentale per le comunicazioni e le operazioni militari. La diffusione di tecnologie digitali ha trasformato le modalità di attacco e difesa, influenzando le dinamiche di potere tra le nazioni coinvolte nel conflitto.

In linea con il contesto strategico contemporaneo, caratterizzato da una crescente competizione ibrida e da operazioni militari tradizionali che tendono sempre più a intrecciarsi con attività nel dominio cyber e informativo, all’offensiva militare cinetica congiunta condotta da Stati Uniti e Israele contro l’Iran si sono affiancate operazioni cyber sofisticate e altamente intrusive. Secondo diverse fonti internazionali, nelle ore concomitanti con l’attacco cinetico statunitense-israeliano si è registrato in Iran un significativo calo della connettività nazionale, accompagnata dal defacement di diversi siti e piattaforme informativi nonché app utilizzate quotidianamente dagli iraniani. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La guerra in Iran e la materializzazione del cyberspazio. Il cloud come infrastruttura strategica

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