La grande notte di Una battaglia dopo l' altra | 6 Oscar al film di Anderson Niente statuetta per Di Caprio e Chalamet

Da feedpress.me 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

«Una battaglia dopo l’altra» di Paul Thomas Anderson ha vinto sei Oscar nella notte degli Academy Awards in cui protagonista è stato il cinema e, solo in apparenza, non la politica, o almeno non attraverso messaggi duri e diretti che avrebbero potuto prendere il sopravvento sul resto. Ma il film grande protagonista al Dolby Theatre di Los Angeles è stato una commedia politica che denuncia l’autoritarismo, il controllo del governo sui cittadini, la paranoia politica e la repressione, e celebra la resistenza civile, un tema che a molti è sembrato molto attuale e molto americano. E il secondo film per Oscar vinti, quattro, è stato «Sinners - I peccatori», che parla dell’America razzista. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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