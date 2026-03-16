«Una battaglia dopo l’altra» di Paul Thomas Anderson ha vinto sei Oscar nella notte degli Academy Awards in cui protagonista è stato il cinema e, solo in apparenza, non la politica, o almeno non attraverso messaggi duri e diretti che avrebbero potuto prendere il sopravvento sul resto. Ma il film grande protagonista al Dolby Theatre di Los Angeles è stato una commedia politica che denuncia l’autoritarismo, il controllo del governo sui cittadini, la paranoia politica e la repressione, e celebra la resistenza civile, un tema che a molti è sembrato molto attuale e molto americano. E il secondo film per Oscar vinti, quattro, è stato «Sinners - I peccatori», che parla dell’America razzista. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La grande notte di "Una battaglia dopo l'altra": 6 Oscar al film di Anderson. Niente statuetta per Di Caprio e Chalamet

Articoli correlati

La grande notte di "Una battaglia dopo l'altra": 6 Oscar al film di Anderson«Una battaglia dopo l’altra» di Paul Thomas Anderson ha vinto sei Oscar nella notte degli Academy Awards in cui protagonista è stato il cinema e,...

Oscar 2026, trionfa “Una battaglia dopo l’altra”: sei statuette al film di Paul Thomas AndersonOscar 2026, trionfa “Una battaglia dopo l’altra”: sei statuette al film di Paul Thomas Anderson La 98ª edizione degli Academy Awards incorona Una...

Tutti gli aggiornamenti su La grande notte di Una battaglia dopo...

Temi più discussi: Oscar 2026: Miglior Regia, comunque vada sarà una grande notte; Oscar 2026, dalla diretta al red carpet: orari, ospiti e curiosità della cerimonia; Notte degli Oscar 2026, dove vedere in diretta la cerimonia di premiazione; Premi Oscar 2026, la guida e le curiosità sulla grande notte del cinema.

La grande notte di Una battaglia dopo l'altra: 6 Oscar al film di AndersonSei statuette tra cui miglior film, Paul Thomas Anderson miglior regista. L'attore top è Michael B. Jordan, l'attrice è Jessie Buckley ... gazzettadelsud.it

Questa sera la cerimonia degli Oscar 2026: dove vederla e a che oraLa notte degli Oscar è arrivata, andrà in scena questa sera al Dolby Theatre di Los Angeles la 98esima edizione dei prestigiosi premi ... dire.it

Corriere della Sera. . Jessie Buckley ha vinto l’Oscar 2026 come miglior attrice protagonista per 'Hamnet – Nel nome del figlio', pellicola diretta da Chloé Zhao tratta dal romanzo di Maggie O’Farrell. Sul palco del Dolby Theatre l’attrice irlandese ha dedicato il r - facebook.com facebook

And the Oscar goes to.. "Una battaglia dopo l'altra"! Non poteva che concludersi così, con il premio più ambito del cinema, il viaggio del film di Paul Thomas Anderson, che ha conquistato tutti i riconoscimenti principali di questa stagione cinematografica. Un x.com