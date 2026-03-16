Nella cerimonia degli Oscar, il film di Paul Thomas Anderson, “Una battaglia dopo l’altra,” ha conquistato sei statuette, senza che attori come Di Caprio e Chalamet ricevano premi. La serata si è focalizzata sul cinema, con poche incursioni in temi politici o messaggi diretti, mantenendo l’attenzione sui riconoscimenti cinematografici e sui protagonisti della notte.

«Una battaglia dopo l’altra» di Paul Thomas Anderson ha vinto sei Oscar nella notte degli Academy Awards in cui protagonista è stato il cinema e, solo in apparenza, non la politica, o almeno non attraverso messaggi duri e diretti che avrebbero potuto prendere il sopravvento sul resto. Ma il film grande protagonista al Dolby Theatre di Los Angeles è stato una commedia politica che denuncia l’autoritarismo, il controllo del governo sui cittadini, la paranoia politica e la repressione, e celebra la resistenza civile, un tema che a molti è sembrato molto attuale e molto americano. E il secondo film per Oscar vinti, quattro, è stato «Sinners - I peccatori», che parla dell’America razzista. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La grande notte di "Una battaglia dopo l'altra": 6 Oscar al film di Anderson. Niente statuetta per Di Caprio e Chalamet. Tutti i premi

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