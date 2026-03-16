La gioia di mamma Marilena e papà Luca per la nascita di Gabriel

Marilena Branchina e Luca Barigione hanno annunciato la nascita di Gabriel. La famiglia si è ampliata con l’arrivo di un nuovo membro, portando felicità tra i genitori. La notizia è stata condivisa attraverso un comunicato ufficiale, e i genitori esprimono il loro entusiasmo per questa nuova fase della vita. Gabriel è nato e la famiglia si prepara ad accoglierlo.

È nato Gabriel. La famiglia si allarga, e il cuore anche. Marilena Branchina e Luca Barigione annunciano con immensa gioia la nascita del loro figlio. Il suo arrivo segna l'inizio di una nuova storia tutta da scrivere, fatta di crescita e orizzonti da esplorare insieme. A Gabriel l'augurio di una vita ricca di salute, opportunità, libertà e felicità autentica. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Sanremo 2026, la finale: Sayf emoziona con la mamma ed è secondo. Vince Sal Da Vinci Tu mi piaci tanto di Sayf: video, testo e significato. A che ora si esibisce in finale . 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati Anna Tatangelo mamma bis, nasce Beatrice: la gioia di papà Giacomo e la dedica dello zioRegalo di compleanno speciale per l’artista di Sora Anna Tatangelo è di nuovo mamma. Sterilizzazione fallita, mamma e papà risarcita per la nascita della figlia non desiderataI consulenti: era necessaria l'asportazione della tuba, non la semplice legatura.