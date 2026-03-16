La Ginecologa risponde Ho dolore all’ovulazione | è normale?

Molte donne si sorprendono nel percepire il dolore durante l’ovulazione, perché spesso si crede che questo sia un evento silenzioso. La ginecologa spiega che alcune percezioni di fastidio o dolore sono comuni in quel periodo, anche se non tutte le donne le avvertono. La domanda più frequente riguarda proprio la normalità di questa sensazione, e la risposta è che può essere considerata comune.

M olte donne si sorprendono quando scoprono di percepire l’ovulazione, perché per anni è stato raccontato che sia un momento “silenzioso”. In realtà non sempre è così. L’ovulazione è un evento biologico preciso: il follicolo ovarico si rompe e libera l’ovocita. In quel momento può verificarsi una minima fuoriuscita di liquido e una piccola quantità di sangue che, a contatto con la superficie peritoneale, può provocare una sensazione pungente e localizzata su un lato del basso ventre. Mestruazioni e falsi miti: i più comuni tra le adolescenti X Questa fitta, chiamata dolore ovulatorio o mittelschmerz, è in genere lieve, dura poche ore o al massimo uno o due giorni, e tende a ripresentarsi ciclicamente a metà ciclo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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