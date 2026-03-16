La Ginecologa risponde Ho dolore all’ovulazione | è normale?

Da iodonna.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Molte donne si sorprendono nel percepire il dolore durante l’ovulazione, perché spesso si crede che questo sia un evento silenzioso. La ginecologa spiega che alcune percezioni di fastidio o dolore sono comuni in quel periodo, anche se non tutte le donne le avvertono. La domanda più frequente riguarda proprio la normalità di questa sensazione, e la risposta è che può essere considerata comune.

M olte donne si sorprendono quando scoprono di percepire l’ovulazione, perché per anni è stato raccontato che sia un momento “silenzioso”. In realtà non sempre è così. L’ovulazione è un evento biologico preciso: il follicolo ovarico si rompe e libera l’ovocita. In quel momento può verificarsi una minima fuoriuscita di liquido e una piccola quantità di sangue che, a contatto con la superficie peritoneale, può provocare una sensazione pungente e localizzata su un lato del basso ventre. Mestruazioni e falsi miti: i più comuni tra le adolescenti X Questa fitta, chiamata dolore ovulatorio o mittelschmerz, è in genere lieve, dura poche ore o al massimo uno o due giorni, e tende a ripresentarsi ciclicamente a metà ciclo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

la ginecologa risponde ho dolore all8217ovulazione 232 normale
© Iodonna.it - La Ginecologa risponde. Ho dolore all’ovulazione: è normale?

Articoli correlati

Leggi anche: La Ginecologa risponde. Pancia gonfia nella seconda metà del ciclo: è normale?

La Ginecologa risponde. Perdite bianche: tutto normale o c’è un’infezione?Dottoressa, ho spesso perdite bianche: è normale o ho un’infezione? Mestruazioni e falsi miti: i più comuni tra le adolescenti X Risponde la...

iDoctors Risponde - Mestruazioni dolorose: come alleviarle

Video iDoctors Risponde - Mestruazioni dolorose: come alleviarle?

Tutto quello che riguarda Ginecologa risponde

Argomenti discussi: La Ginecologa Monica Calcagni risponde. Le lavande vaginali troppo frequenti fanno male?.

la ginecologa risponde hoLa Ginecologa risponde. Perché quello spotting prima del ciclo?Sono la Dottoressa Monica Calcagni, Medico Chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia. Da oltre vent’anni accompagno le donne in ogni fase della loro vita con competenza, ascolto e passione. Mi ... iodonna.it

La Ginecologa risponde. Si può usare la coppetta mestruale anche se non si ha partorito?Sono la Dottoressa Monica Calcagni, Medico Chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia. Da oltre vent’anni accompagno le donne in ogni fase della loro vita con competenza, ascolto e passione. Mi ... iodonna.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.