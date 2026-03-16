La Francia sta inviando un numero consistente di navi e aerei in Medio Oriente e mira a partecipare attivamente ai negoziati nella regione. Il paese europeo desidera rafforzare la propria presenza e influenzare le dinamiche locali, mettendo in campo risorse militari e diplomatiche. Questa strategia si traduce in un impegno diretto, con l’obiettivo di essere parte delle decisioni che riguardano il territorio.

È il paese europeo che sta mandando più navi e aerei e che vorrebbe un ruolo attivo nei negoziati: c'entrano ragioni storiche e politiche Nelle ultime settimane la Francia è diventata il paese europeo più coinvolto nella guerra in Medio Oriente, sia militarmente che politicamente. Ha dispiegato più navi e aerei militari di tutti gli altri paesi dell’Unione Europea e il suo presidente Emmanuel Macron è stato il primo leader occidentale a chiamare al telefono il presidente iraniano Masoud Pezeshkian a guerra iniziata. Sabato si è anche offerto di mediare un incontro fra Israele e Libano, paese che l’esercito israeliano ha ripreso a bombardare per indebolire il gruppo politico e militare filoiraniano Hezbollah. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La Francia vuole esserci, in Medio Oriente

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