Durante il primo turno delle elezioni amministrative in Francia, i partiti tradizionali come i Républicains a destra e il Partito socialista a sinistra hanno mantenuto le loro posizioni storiche, rafforzando la presenza nei rispettivi territori. La dinamica politica locale mostra una stabilità rispetto alle spinte di movimenti più estremi, che sembrano aver avuto un ruolo minore in questa tornata elettorale.

Fine del macronismo, Francia divisa tra vecchi partiti e radicali. Al primo turno delle amministrative si conferma il radicamento di socialisti e Républicains, ma Rassemblement national e France insoumise guadagnano terreno e spesso si confermano come l’ago della bilancia. I centristi in difficoltà e le alleanze fragili rendono incerto l’equilibrio politico verso il 2027 Al primo turno delle elezioni amministrative francesi, i partiti tradizionali, come i Républicains a destra e il Partito socialista (Ps) a sinistra, hanno confermato il loro tradizionale ancoraggio territoriale, ma i partiti agli estremi hanno registrato buoni risultati, anche se raramente sono arrivati primi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Francia dei comuni rosicchia l’ipotesi centrista favorendo gli estremi

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