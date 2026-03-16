Per?irin Sarikadi sta per arrivare il momento della resa dei conti: nelle prossime puntate del serial turco La f orza di una donna ( Kad?n ) Arif deciderà di condividere cosa avrà appena scoperto con Ceyda. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame turche La forza di una donna: la confessione di?irin sconvolge Arif. La storyline prenderà il via nel momento in cui Arif si presenterà alla porta di?irin per invitarla a raggiungere i suoi familiari a casa di Bahar, e festeggiare con loro il Capodanno. Se avete seguito le nostre anticipazioni sapete già che il barista avrà modo di ascoltare, non visto, una conversazione tra la sorella di Bahar e un ladro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La forza di una donna, anticipazioni turche: la posizione di ?irin si aggrava, anche Ceyda sa cosa ha fatto!

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