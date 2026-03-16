La Fiorentina vince il duello salvezza | 4-1 a Cremona

La Fiorentina si impone con un punteggio di 4-1 sulla Cremonese in trasferta. Le reti sono state segnate da Parisi e Piccoli nel primo tempo, mentre Dodò, Okereke e Gudmundsson hanno trovato il gol nella ripresa. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, che ha ottenuto tre punti fondamentali in chiave salvezza.

Cremonese-Fiorentina 1-4 RETI: 25'pt Parisi, 32'pt Piccoli, 4'st Dodò, 12'st Okereke, 25'st Gudmundsson. CREMONESE (3-5-2): Audero 5; Folino 5, Ceccherini 5.5 (35'st Terracciano sv), Luperto 5; Barbieri 5, Thorsby 5.5 (1'st Okereke 7), Bondo 5 (1'st Grassi 6), Maleh 5 (17'st Vandeputte 6), Floriani Mussolini 5 (24'st Zerbin 6); Djuric 6, Bonazzoli 5. In panchina: Silvestri, Nava, Pemi, Bianchetti, Faye, Payero, Sanabria. Allenatore: Nicola 5. FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea 7; Dodò 7.5, Pongracic 6.5, Ranieri 6.5 (43'st Fabbiani sv), Gosens 7 (36'st Rugani sv); Fagioli 7; Parisi 7 (37'st Fazzini sv), Brescianini 7, Mandragora 7 (30'st Ndour sv), Gudmundsson 7. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Fiorentina vince il duello salvezza: 4-1 a Cremona Articoli correlati Fiorentina, vigilia carica d'attesa. Kean c'è, a Cremona battaglia salvezzaFirenze, 15 marzo 2026 - La notizia che i tifosi della Fiorentina attendevano è arrivata a metà pomeriggio, quando Paolo Vanoli ha diramato l'elenco... La Fiorentina vince il derby salvezza, 1-0 al PisaAGI - La Fiorentina batte 1-0 il Pisa in uno scontro salvezza che consente ai gigliati di agganciare in classifica Lecce e Cremonese e tornare a non... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fiorentina vince Temi più discussi: La Fiorentina vince 2-1 contro il Rakow Czestochowa; La Fiorentina vince in rimonta segnando la seconda rete al 93esimo; Serie A: la Fiorentina vince 4-1 contro la Cremonese e sale a +4 sulla zona retrocessione; Andata ottavi di finale UEFA Conference League: vittoria in rimonta per la Fiorentina, vincono anche AZ Alkmaar e Shakhtar. La Cremonese sprofonda, vince la Fiorentina 4-1I viola si prendono lo spareggio salvezza, grigiorossi spinti a -4 in classifica. A rischio la panchina del tecnico Nicola ... rainews.it La Fiorentina vince 2-1 contro il Rakow CzestochowaAl Franchi la Fiorentina batte in rimonta per 2-1 i polacchi del Rakow Czestochowa nell'andata degli ottavi di Conference League. Una partita che si è decisa nel secondo tempo, dopo una prima parte di ... rainews.it La Fiorentina vince in maniera roboante uno scontro diretto fondamentale in chiave salvezza I Viola si impongono 1-4 su una spenta Cremonese che ha perso tutta la verve che aveva trovato in maniera brillante nella prima parte della stagione e ora rischia l - facebook.com facebook La Fiorentina vince lo scontro salvezza con la Cremonese ed esce dalla zona retrocessione La squadra di Nicola invece colleziona la sesta sconfitta nelle ultime 7 con i 3 punti che ormai mancano dal 7 dicembre #SerieAEniLive #DAZNBetClub x.com