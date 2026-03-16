La Fermana liquida la pratica Matelica in 18’

La Fermana ha concluso la partita contro il Matelica in appena 18 minuti, vincendo con un risultato di 3 a 0. In campo, Ginestra, Uncini, Bucari, Bianchi L., Marino, Lapi e Mengani N. sono stati tra i protagonisti di questa vittoria, mentre Bianchi D. è entrato nel secondo tempo. La partita si è svolta con un ritmo molto rapido e deciso.

0 FERMANA 3: Ginestra, Uncini (1’ st Bianchi D.), Bucari (17’ st Merli), Bianchi L., Marino, Lapi, Mengani N. (23’ st Rovazzani), Tomas Calier, Touray, D’Errico (17’ st Mengani E.), Antonioni (38’ st Carsetti). All. Santoni Riccardo. FERMANA: Blasizza, Kieling, Marin, Carmona (41’ st Petronelli), Cabrera (29’ st Frinconi), Scanagatta, Fofi (17’ st Cicarevic), Siculi (29’ st Zanotelli), Barrasso (17’ st Nunzi), Rodriguez, Lischi. All. Gentilini. Arbitro: Crincoli di Ascoli. Reti: 15’ Fofi, 18’ Kieling, 12’ st Carmona. Note: spettatori 400 circa, ammonito Bucari. Angoli 2-5. Recupero: 1’ pt e 4’ st. Diciotto minuti. E’ il tempo che la Fermana ha impiegato per liquidare la ’pratica-Matelica’ mettendo a segno una doppietta micidiale grazie a un avvio di gara determinato, da squadra di rango. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Fermana liquida la pratica Matelica in 18’ Articoli correlati Fermana a Matelica: 18 punti in 6 gare, il rush finaleLa Fermana si prepara ad affrontare la sfida di domenica a Matelica, nel primo round di un decisivo rush finale composto da cinque gare. Matelica. Esame casalingo con la forte FermanaIl Matelica ospita la Fermana e nella prossima gara interna arriverà al "Giovanni Paolo II" la leader Montecchio Gallo. Contenuti e approfondimenti su Fermana liquida La Fermana liquida la pratica Matelica in 18’Tanto hanno impiegato i canarini ad andare sul doppio vantaggio, poi il tris è arrivato nella ripresa nonostante un super Ginestra ... msn.com La Fermana cerca la vetta. Ma c’è l’ostacolo MatelicaProsegue il duello a distanza con il Montecchio Gallo impegnato a Tolentino. Mister Gentilini dovrebbe confermare l’undici che ha vinto domenica scorsa. msn.com