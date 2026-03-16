La facile illusione delle accise mobili | L' editoriale di Osvaldo De Paolini

Le accise mobili sono tornate al centro dell’attenzione in un momento di crisi internazionale, caratterizzato da una crescente preoccupazione per le risorse energetiche. La questione riguarda le misure fiscali applicate temporaneamente sui carburanti, che sono state riproposte in risposta ai recenti sviluppi sui mercati energetici. Il dibattito si concentra su questa soluzione temporanea, con l’obiettivo di alleviare i costi, ma senza approfondire le implicazioni a lungo termine.

Le «accise mobili» tornano improvvisamente di moda nel pieno di una crisi internazionale che ha fatto riesplodere la più classica delle paure energetiche: la guerra che diventa guerra del petrolio. Quando le tensioni geopolitiche incendiano il Medio Oriente, quando i mercati reagiscono facendo schizzare verso l'alto il prezzo del greggio e dei carburanti, nella politica italiana scatta puntualmente lo stesso riflesso condizionato: mettere mano alle accise. È accaduto decine di volte negli ultimi trent'anni e accade ancora oggi, con la proposta rilanciata dalla segretaria del Pd, Elly Schlein. Il meccanismo è apparentemente banale: quando il prezzo dei carburanti sale e lo Stato incassa più Iva, quel maggior gettito dovrebbe essere restituito riducendo le accise. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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