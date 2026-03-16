La donna cantata - Concerto

La stagione primaverile di concerti dedicata alla donna, organizzata dall'Associazione Voices in the Wind, prenderà il via domenica 22 marzo. L'evento si svolgerà con un concerto dedicato, coinvolgendo artisti e musicisti che interpreteranno brani scelti per l'occasione. La manifestazione si terrà in una location ancora da definire e proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori appuntamenti.

La Stagione Primaverile di Concerti dedicata alla donna, proposta dall'Associazione Voices in the Wind, inizierà domenica 22 marzo. La manifestazione avrà luogo presso la Chiesa di Santa Maria Assunta, situata sul lungomare di Marina di Pisa in via Padre Agostino 17. Nell'ambito della rassegna, si esibiranno Rachael Stellacci (soprano), Fiorenza Messicani (sassofoni) e Scilla Lenzi (pianoforte). Le tre artiste condurranno il pubblico in un viaggio trasversale nel tempo, attraverso brani che raccontano le storie delle donne protagoniste nella musica. Verranno interpretati personaggi come Tosca, Lauretta e Santuzza per l'opera, la meravigliosa Bess di Gershwin, e si esploreranno anche le donne nel cinema, da "Colazione da Tiffany" a "Over the Rainbow", con uno sguardo infine rivolto al Jazz attraverso Etta James e Adele. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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