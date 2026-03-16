La domenica delle illusioni di Inter Napoli e Como

Domenica con partite di calcio tra Inter, Napoli e Como. L'Inter ha pareggiato con l'Atalanta, mantenendo un vantaggio di otto punti in classifica. Il Napoli ha sconfitto la squadra di casa, mentre il Como ha perso in trasferta. La giornata è stata caratterizzata da risultati che hanno influenzato la posizione delle squadre in classifica.

Quello che non c’è. La domenica delle illusioni comincia sabato col discusso pareggio tra Inter e Atalanta, che apriva le porte ai comunque impervi sogni di rimonta milanisti: invece dei rossoneri, ne hanno poi approfittato i nerazzurri che incrementano a +8 e blindano il titolo. Col rientro di Lautaro Martínez la partita verrà presumibilmente chiusa, se mai è stata aperta: la squadra di Massimiliano Allegri aveva perso -e rocambolescamente- solo la prima a ferragosto, ma le débâcle contro Parma e Lazio sono tombali per ogni ulteriore speranza. Morale, il recupero a orari dilazionati si è rivelato ciò che sembra e non è (fottendosi da sé), insegna Manuel Agnelli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La domenica delle illusioni di Inter, Napoli e Como Articoli correlati Giappone, la svolta di Takaichi: sicurezza, sovranità e fine delle illusioni centristeRoma, 9 feb – C’è un dato che vale più di qualsiasi analisi di contorno: in Giappone è bastata una lady di ferro per ribaltare gli equilibri politici. Leggi anche: Calcio femminile, non sbaglia la Roma nella domenica di Serie A, bene Inter e Napoli