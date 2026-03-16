La discesa dal Santuario finisce male E deve arrivare l' ambulanza

Una donna di 65 anni è stata soccorsa dopo un incidente durante la discesa dal Santuario, uno dei punti di riferimento delle montagne tra Veneto e Trentino. La camminata si è conclusa con l’intervento dell’ambulanza, che ha portato la donna in ospedale. I soccorritori sono intervenuti subito dopo che la donna si è infortunata durante il percorso.

Infortunio per una donna di 65 anni originaria del bergamasco. Anche il soccorso alpino sul posto Una passeggiata per raggiungere uno dei luoghi della devozione più iconici delle montagne che collegano il Veneto col Trentino è finita con un intervento di soccorso per una donna di 65 anni. È quanto successo nel primo pomeriggio di ieri, domenica 15 marzo, sul Sentiero del Pellegrino, che conduce al Santuario della Madonna della Corona, nel territorio veronese di Brentino Belluno. Durante la fase di discesa infatti, la donna originaria di Clusone, in provincia di Bergamo, inciampando si è infortunata a una caviglia, non riuscendo più a proseguire. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Articoli correlati La discesa in notturna finisce male e la neve complica i soccorsiUna notte che non dimenticherà facilmente il giovane scialpinista bresciano salvato nelle scorse ore dal soccorso alpino nostrano dopo che si era... Approfondimenti e contenuti su La discesa dal Santuario finisce male E... Discussioni sull' argomento Escursionista 65enne soccorsa durante la discesa dal Santuario della Corona; Scivola sul sentiero e si fa male, 65enne recuperata dal soccorso alpino e portata in ospedale; S'infortuna scendendo dal Santuario di Madonna della Corona: soccorsa 65enne; Tirreno-Adriatico: il Beato Sante resuscita Valgren, Del Toro torna in azzurro. S'infortuna scendendo dal Santuario di Madonna della Corona: soccorsa 65enneLa donna è stata raggiunta sul Sentiero del Pellegrino dal Soccorso alpino e dal personale del 118, che gli hanno fornito le prime cure per poi condurla all'ambulanza ... veronasera.it INCENDIO AL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE Intervento serale dei Vigili del Fuoco a Torre di Ruggiero: rogo in un ripostiglio del santuario, danni contenuti e nessun ferito https://www.calabriainchieste.it/2026/03/16/incendio-al-santuario-ma - facebook.com facebook #Giappone Festa della Semina del Riso al santuario shintoista Kasuga-taisha () a Nara, nella prefettura omonima x.com