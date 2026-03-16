La Dinamo Brindisi esce sconfitta dal PalaBalestrazzi | Adria Bari si impone 81-78

La Dinamo Brindisi ha perso contro l’Adria Bari al PalaBalestrazzi, con il punteggio finale di 81-78 dopo un tempo supplementare. La partita, durata 45 minuti, è stata caratterizzata da un'intensa lotta tra le due squadre in campo, che hanno dato vita a un confronto combattuto fino all’ultimo secondo. Nessuna delle due ha ottenuto un vantaggio decisivo prima del supplementare.

BRINDISI - La Dinamo Brindisi esce sconfitta dal PalaBalestrazzi dopo una battaglia di 45 minuti. L’Adria Bari si impone 81-78 dopo un tempo supplementare al termine di una gara intensa e combattuta. Ai biancoblu il merito di aver riacciuffato una partita che nell’ultimo quarto sembrava compromessa, ma sull’ultima azione dei tempi regolamentari il tiro di Gonzalez si ferma sul ferro, mandando le squadre all’overtime. Nel supplementare Bari è più lucida nei possessi decisivi e chiude il match dalla lunetta. Non bastano alla Dinamo i 14 punti di Gonzalez e Sapiega e i 10 di Di Ianni, autore della tripla del pareggio e della schiacciata che aveva regalato il momentaneo vantaggio Dinamo nel finale dei tempi regolamentari. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Basket, Dinamo Brindisi sconfitta di misura al PalaLosito di CoratoBRINDISI - Seconda sconfitta consecutiva in trasferta per la Dinamo Brindisi che esce battuta di misura dal caldissimo parquet del PalaLosito di... Match equilibrato ma alla fine la Virtus Brindisi Basket si impone contro l’All Star FrancavillaBRINDISI - Buona la prima di ritorno per L’AZ Disinfestazioni, che si impone contro l’All Star Francavilla al termine di un match equilibrato. Approfondimenti e contenuti su Dinamo Brindisi Cuore e rimonta Dinamo, ma Bari la spunta all’overtimeLa Dinamo Brindisi esce sconfitta dal PalaBalestrazzi dopo una battaglia di 45 minuti. L’Adria Bari si impone 81-78 dopo un tempo supplementare al termine di ... brundisium.net Bim Bum Basket Rende, cuore e orgoglio: Brindisi vince ma i biancorossi lottanoIl Bim Bum Basket Rende esce tra gli applausi dal parquet di casa dopo aver spaventato la Dinamo Brindisi, attuale terza forza del campionato. cosenzapost.it