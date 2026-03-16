La Cyber Arena | l’importanza di una formazione adeguata per neutralizzare le minacce informatiche

La Cyber Arena mette in evidenza come le infrastrutture strategiche come energia, trasporti, sanità e comunicazioni siano sostenute da sistemi digitali complessi. Questi sistemi permettono di migliorare l’efficienza dei servizi, ma allo stesso tempo rappresentano un punto debole in caso di attacchi informatici. La formazione degli operatori diventa quindi un elemento chiave per contrastare le minacce nel mondo digitale.

Una piattaforma, articolata su più livelli, ricrea le dinamiche tipiche di un attacco informatico per formare il personale deputato alla sicurezza I sistemi digitali complessi che sorreggono le infrastrutture strategiche – come energia, trasporti, sanità e comunicazioni – se da un lato consentono di erogare con maggior efficienza i servizi, dall’altro costituiscono una potenziale vulnerabilità. Un attacco informatico ben indirizzato, infatti, potrebbe seriamente compromettere la quotidianità di interi settori produttivi, perfino della nazione. Per questa ragione la cybersicurezza sta diventando una vera e propria priorità per governi e organizzazioni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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